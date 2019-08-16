Ветераны НХЛ Марло и Торнтон провели тренировку на катке «Сан-Хосе»

Канадские нападающие Патрик Марло и Джо Торнтон провели совместную тренировку на катке тренировочного центра «Сан-Хосе Шаркс».
Завершивший карьеру Кристиан Эрхофф разместил в «Инстаграме» фотографию бывших одноклубников в полной экипировке.
«Сегодня приехал на бывшую работу и столкнулся со старыми друзьями!» — подписал фото Эрхофф.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Кристиана Эрхоффа.
В сезоне-2018/19 39-летний Марло провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 16 шайб и отдал 21 результативную передачу при показателе полезности «-6». В плей-офф у Марло две результативные передачи в семи играх.
Следующий сезон для 40-летнего Торнтона может стать 22-м в Национальной хоккейной лиге. Джо дебютировал в лиге в сезоне-1997/98 в составе «Бостон Брюинз». За «Сан-Хосе» он выступает с сезона-2005/06, в котором был обменян в команду из «Бостона».
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