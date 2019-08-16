Шор — о массовых убийствах в США: меня это пугает. Не знаю, как с этим бороться

Новичок минского «Динамо» Дрю Шор поделился мнением о событиях в США.
«Что-то поменялось при правлении Трампа. Хотя мне судить непросто: в последние годы в основном жил за границей. У каждого свое мнение о Трампе, но скажу так: быть президентом любой страны — очень тяжёлая работа. Какое бы решение ты ни принял, одни люди будут довольны, а другие — нет.
Мне нравится Америка, потому что я там родился. Все американцы гордятся своей страной, хотя, думаю, везде можно найти много плюсов и минусов. На нашей планете нет мест, где сплошной позитив. А в Штатах для меня самое хорошее то, что там живёт моя семья.
Пугают ли меня массовые убийства? Да, тем более что одно из них произошло в Колорадо. Такие известия жутко огорчают, ужасно жалко погибших. А у меня ведь маленькая дочка, и это заставляет волноваться ещё больше. Подобное не должно случаться нигде. Но я не знаю, почему это происходит и как с этим бороться. Если бы знал — наверное, не играл бы в хоккей, а был бы во власти», — цитирует Шора «Прессбол».
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