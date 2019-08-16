Уланов: «Спартак» планирует держать в сезоне 25 игроков. Будет небольшая ротация

Тренер «Спартака» Игорь Уланов подвёл итоги предсезонного турнира в Чехии и рассказал о предстоящем Кубке мэра Москвы.
«Качество игры шло по нарастающей. Начиная с «Маунтфилда» и заканчивая «Слованом». Мы хотели в первую очередь проверить наши сочетания звеньев и пары обороны. Ну и, конечно, — думаю у всех тренеров это есть — желание и возможность проверить молодых игроков, потому что есть правило «лимитчиков». Мы смотрели, кто более достоин играть в первой команде в предстоящем сезоне.
Кубок мэра Москвы — завершающий турнир перед началом чемпионата, в основном все хоккеисты, которые будут заявлены на Кубок мэра, — это те, на кого мы рассчитываем в сезоне. Конечно, будут и перестановки, но небольшие.
Мы планируем держать в сезоне 25 игроков. В ходе уже будет небольшая ротация, так как травмы с болезнями исключать нельзя. Но сама «лавочка» будет длиннее, чем в предыдущем году, и спортивная конкуренция между игроками будет серьёзнее», — цитирует Уланова официальный сайт московского клуба.
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