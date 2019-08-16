Нюландер: хочу доминировать в предстоящем сезоне

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер намерен стать элитным игроком НХЛ.

«Я хочу доминировать в предстоящем сезоне. Я верю в себя, знаю, на что способен, и поэтому уверен, что у меня не будет проблем с тем, чтобы доказать, чего стою. Я готов сделать следующий шаг. Очень хочу показать в новом году, что являюсь доминирующим хоккеистом в лиге. Ради этого я работаю летом каждого года, и это межсезонье не стало исключением. Я занимаюсь, чтобы стать лучше.

Прошлый сезон? Проблемы были вызваны целым рядом обстоятельств. Я поздно начал играть, и чутьё на голы немного сбилось. Так бывает. Что было, то было. Переговоры по контракту затянулись. Конечно, обе стороны хотели договориться раньше, но не получилось. Не думаю, что в «Торонто» сейчас переживают по этому поводу, я и не переживаю. Жду нового сезона, чтобы доминировать в нём», — цитирует Нюландера официальный сайт НХЛ.