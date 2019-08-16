Агент Маркова уверен, что его клиент не останется без команды в новом сезоне

Российский агент Сергей Исаков, представляющий интересы Андрея Маркова, рассказал, что его клиент рассматривает варианты продолжения карьеры как в КХЛ, так и НХЛ.

«Сейчас идут предсезонные турниры, многие игроки отсеются, без команды не останемся. Мы рассматриваем варианты и предложения и в КХЛ, и в НХЛ», — цитирует Исакова ТАСС.

В прошедшем сезоне 40-летний Марков выступал в Континентальной хоккейной лиге за казанский «Ак Барс». В регулярном чемпионате защитник провёл 49 матчей, записав на свой счёт 14 (2+12) баллов при показателе полезности «+13» и 20 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 21 с половиной минуты за игру. В четырёх играх Кубка Гагарина Марков очков не набрал, завершив плей-офф с показателем полезности «-5».