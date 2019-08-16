В Новосибирске разрисовали стену портретом Тарасенко в форме «Сибири»

Новосибирское объединение болельщиков «Дружина» разрисовало стену около ЛДС «Сибирь» портретом воспитанника клуба Владимира Тарасенко в форме родной команды, сообщает корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

В минувшем регулярном чемпионате Тарасенко провёл 76 матчей и набрал 67 (33+34) очков. В плей-офф на счету форварда 17 (11+6) очков в 26 матчах. Тарасенко стал первым воспитанником «Сибири», выигравшим Кубок Стэнли.

В финале Кубка Стэнли «Сент-Луис» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4-3. Этот успех стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. В последний раз они пробивались в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4. Всего «музыканты» трижды уступали в решающей серии.