Мельничук сыграет в воротах СКА в товарищеском матче с «Витязем»

«Витязь» и СКА определились с составами на предсезонный матч, который пройдёт в Финляндии. Игра состоится сегодня, 16 августа, начало встречи — в 14:00 мск. В воротах СКА сыграет Алексей Мельничук.

«Витязь»:

Ежов (Самонов)

Катичев– Ержабек, Макеев— Швец-Роговой — Сёмин,

Евсеенков— Лаюнен, Няттинен— Аалтонен— Колтыгин,

Епишин— Головков, Гребенщиков— Моисеев— Ларичев,

Стасенко— Воронков, Монс — Петраков— Шевченко.

СКА:



Мельничук (Кочетков);

Рундблад — Рукавишников, Тихонов— Кемппайнен — Ли;

Зуб — Дыбленко, Кузьменко— Коскиранта — Дергачёв;

Земчёнок — Валенцов, Карпов — Бывальцев — Якупов;

Мироманов, Огирчук— Каблуков — Кетов,.



В первом матче регулярного чемпионата КХЛ питерские «армейцы» сыграют с «Металлургом» (2 сентября).