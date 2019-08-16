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Мельничук сыграет в воротах СКА в товарищеском матче с «Витязем»

Мельничук сыграет в воротах СКА в товарищеском матче с «Витязем»
Хоккей / КХЛ 0

«Витязь» и СКА определились с составами на предсезонный матч, который пройдёт в Финляндии. Игра состоится сегодня, 16 августа, начало встречи — в 14:00 мск. В воротах СКА сыграет Алексей Мельничук.

«Витязь»:

Ежов (Самонов)
Катичев– Ержабек, Макеев— Швец-Роговой — Сёмин,
Евсеенков— Лаюнен, Няттинен— Аалтонен— Колтыгин,
Епишин— Головков, Гребенщиков— Моисеев— Ларичев,
Стасенко— Воронков, Монс — Петраков— Шевченко.

СКА:

Мельничук (Кочетков);
Рундблад — Рукавишников, Тихонов— Кемппайнен — Ли;
Зуб — Дыбленко, Кузьменко— Коскиранта — Дергачёв;
Земчёнок — Валенцов, Карпов — Бывальцев — Якупов;
Мироманов, Огирчук— Каблуков — Кетов,.

В первом матче регулярного чемпионата КХЛ питерские «армейцы» сыграют с «Металлургом» (2 сентября).

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