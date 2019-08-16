Попихин: Чернышёв в тени Тарасова. Слава должна быть как минимум пополам

Воспитанник московского «Динамо» Евгений Попихин, возглавляющий клуб ВХЛ «Хумо», поделился мнением о Владимире Юрзинове-старшем.

«Для меня он глыба из глыб. Конечно, все считают великим Виктора Васильевича Тихонова, потому что он много выиграл, но я с ним не работал. А Юрзинов взял меня в 17 лет в первую команду «Динамо» (Москва), где были Мальцев, Васильев, с которого я брал пример. Великие игроки. Жаль, что они в тени звёзд ЦСКА.

Аркадий Иванович Чернышёв был у нас директором школы. Я помню, как его встречали в Канаде. 20 минут овации стоя. Но он тоже в тени Тарасова. Думаю, что слава должна быть как минимум пополам, ведь он был старшим тренером. А у Юрзинова я учился и как тренер, когда он меня пригласил в «Локомотив» помощником, хотя я уже на тот момент был главным тренером. Колоссальный опыт!» — цитирует Попихина официальный сайт ВХЛ.