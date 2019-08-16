«Амур» и «Адмирал» назвали составы на дальневосточное дерби в Чехии

«Амур» и «Адмирал» определились с составами на предсезонный матч, который пройдёт в Чехии на мемориале Збынека Кусы. Игра состоится сегодня, 16 августа, начало встречи — в 16:00 мск. Дальневосточные команды впервые в истории встретятся в Европе.

«Амур»:



Аликин (Киселёв);

Йордан — Витасек, Файзуллин — Зогорна Т. — Зогорна Х.;

Корягин — Коробов, Горшков — Голубев — Руденков;

Кондратьев — Турбин, Ушенин Вл. — Ушенин Вяч. — Лазарев;

Шуленин — Александров, Величкин — Капитуров — Язьков.

«Адмирал»:



Олкинуора (Веремчук);

Лалонд — Альмквист, Бакош — Юнг — Вихарев;

Ибатуллин — Угольников, Ломако — Стрельцов В. — Стрельцов А.;

Дьяков — Бобряшов, Глазачев — Мерескин — Воронин;

Козловский — Островский, Дельнов — Петров — Лисин.