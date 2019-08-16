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«Амур» и «Адмирал» назвали составы на дальневосточное дерби в Чехии

«Амур» и «Адмирал» назвали составы на дальневосточное дерби в Чехии
Хоккей / КХЛ 0

«Амур» и «Адмирал» определились с составами на предсезонный матч, который пройдёт в Чехии на мемориале Збынека Кусы. Игра состоится сегодня, 16 августа, начало встречи — в 16:00 мск. Дальневосточные команды впервые в истории встретятся в Европе.

«Амур»:

Аликин (Киселёв);
Йордан — Витасек, Файзуллин — Зогорна Т. — Зогорна Х.;
Корягин — Коробов, Горшков — Голубев — Руденков;
Кондратьев — Турбин, Ушенин Вл. — Ушенин Вяч. — Лазарев;
Шуленин — Александров, Величкин — Капитуров — Язьков.

«Адмирал»:

Олкинуора (Веремчук);
Лалонд — Альмквист, Бакош — Юнг — Вихарев;
Ибатуллин — Угольников, Ломако — Стрельцов В. — Стрельцов А.;
Дьяков — Бобряшов, Глазачев — Мерескин — Воронин;
Козловский — Островский, Дельнов — Петров — Лисин.

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