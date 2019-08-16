Александр Овечкин красиво исполнил прыжок в высоту, не уронив планку

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в межсезонье отрабатывает прыжки в высоту. Видео его занятий опубликовано в фанатском аккаунте, посвящённом хоккеисту. Российский нападающий красиво исполнил прыжок в высоту, не уронив при этом планку.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» RMNB.

В минувшем сезоне Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4. В 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли вместе с Овечкиным.

В сезоне-2018/19 обладателем Кубка Стэнли впервые в истории стал «Сент-Луис Блюз» с Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашёвым.