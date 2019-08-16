Александр Овечкин красиво исполнил прыжок в высоту, не уронив планку
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в межсезонье отрабатывает прыжки в высоту. Видео его занятий опубликовано в фанатском аккаунте, посвящённом хоккеисту. Российский нападающий красиво исполнил прыжок в высоту, не уронив при этом планку.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» RMNB.
В минувшем сезоне Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4. В 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли вместе с Овечкиным.
В сезоне-2018/19 обладателем Кубка Стэнли впервые в истории стал «Сент-Луис Блюз» с Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашёвым.
«Много вариантов, скрывать не буду». Овечкин вернётся в Россию ради ОИ?
Нападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин ответил на все злободневные вопросы.
- 16 августа 2019
-
16:48
-
16:28
-
16:22
-
16:12
-
15:48
-
15:32
-
15:07
-
14:44
-
14:40
-
14:31
-
14:00
-
13:47
-
13:00
-
12:41
-
12:25
-
12:00
-
11:40
-
11:17
-
10:56
-
10:45
-
10:28
-
10:18
-
10:10
-
10:01
-
09:59
-
09:46
-
09:45
-
09:30
-
09:06
-
08:45
-
08:10
-
08:00
- 15 августа 2019
-
23:59
-
23:22
-
22:59
Партнерский контент