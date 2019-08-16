Василий Пономарёв объяснил, почему принял решение продолжить карьеру за океаном

Нападающий юниорской сборной России U18 Василий Пономарёв объяснил, почему решил перебраться в Канадскую хоккейную лигу.
«Сейчас собираюсь в CHL. Решаю с рабочей визой – все анализы сдал, просто жду, когда отправить паспорт. Поеду, скорее всего, в 20-х числах августа. Два года назад мне уже предлагали туда ехать. Были хорошие условия, клуб делал всё, чтобы я оказался у них. Но тогда я надеялся, что мне дадут раньше играть в МХЛ и это будет прецедент. Этого не случилось, но всё к лучшему: я остался здесь, получил не меньше опыта. Тут со мной были родители, семья.
Сейчас я уезжаю только потому, что не получается найти клуб. Я до последнего хотел играть здесь. Уже начинался июнь, было пятое число, и я был уверен, что буду здесь. Импорт драфта CHL проходил 30 июня, и, что всё-таки собираюсь в CHL, я в свои источники сказал только 25-го. До последнего пытался устроиться здесь, мне помогали с другими командами. Но когда дошло до перехода, у меня не получилось это сделать бесплатно.
Я перешёл в «Крылья Советов» бесплатно из родной зеленоградской «Орбиты». Но с тем условием, что ухожу тоже бесплатно. Но когда дошло до дела, бесплатно не получилось. Нет так нет, выберем другой путь – поедем туда, чтобы быть свободным агентом здесь», — цитирует Пономарёва Sports.ru.
- 16 августа 2019
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