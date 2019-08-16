Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Нефтехимик» пригласил экипаж «Аэробуса А-321» бесплатно посетить матчи клуба

«Нефтехимик» пригласил экипаж «Аэробуса А-321» бесплатно посетить матчи клуба
Хоккей / КХЛ 0

«Нефтехимик» объявил о готовности бесплатно пустить на домашние матчи клуба экипаж самолёта «Аэробус А-321», который накануне, 15 августа, утром приземлился в поле в Жуковском.

«Ранним утром 15 августа самолет рейса Москва — Симферополь совершил жёсткую посадку через минуту после вылета. Благодаря высокопрофессиональным действиям экипажа авиалайнера все 226 пассажиров были спасены! Хоккейный клуб «Нефтехимик» восхищён героизмом этих людей! Если ваш экипаж однажды окажется в Нижнекамске, то для вас двери «Нефтехим Арены» всегда открыты, а на любой матч вас будут ждать лучшие места! Низкий поклон вам за подвиг!» — гласит сообщение пресс-службы клуба в «Твиттере».

Совершивший жёсткую посадку экипаж самолёта А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. При взлёте самолёт столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле в километре от взлётно-посадочной полосы.

«Когда падали – понял, что обязательно выживу». Чудо на кукурузном поле
Болельщик «Спартака» — об аварии «Аэробуса» в Жуковском.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент