«Нефтехимик» пригласил экипаж «Аэробуса А-321» бесплатно посетить матчи клуба

«Нефтехимик» объявил о готовности бесплатно пустить на домашние матчи клуба экипаж самолёта «Аэробус А-321», который накануне, 15 августа, утром приземлился в поле в Жуковском.
«Ранним утром 15 августа самолет рейса Москва — Симферополь совершил жёсткую посадку через минуту после вылета. Благодаря высокопрофессиональным действиям экипажа авиалайнера все 226 пассажиров были спасены! Хоккейный клуб «Нефтехимик» восхищён героизмом этих людей! Если ваш экипаж однажды окажется в Нижнекамске, то для вас двери «Нефтехим Арены» всегда открыты, а на любой матч вас будут ждать лучшие места! Низкий поклон вам за подвиг!» — гласит сообщение пресс-службы клуба в «Твиттере».
Совершивший жёсткую посадку экипаж самолёта А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. При взлёте самолёт столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле в километре от взлётно-посадочной полосы.
- 16 августа 2019
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