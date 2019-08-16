«Амур» одолел «Адмирал» в дальневосточном дерби в Чехии

«Адмирал» встречался с «Амуром» в предсезонном матче, который состоялся в Чехии на мемориале Збынека Кусы. Игра закончилась со счётом 4:3 Б в пользу «тигров».



Хабаровский клуб открыл счёт на 52-й секунде встречи стараниями Дениса Голубева, но подопечные Сергея Светлова забросили три шайбы ещё до сирены об окончании первого периода. Сначала точным броском отметился Мартин Бакош, затем отличился Кирилл Воронин, а третий гол на свой счёт записал Шон Лалонд. В концовке второго игрового отрезка Гинек Зогорна сократил разницу в счёте до минимума, а в третьем периоде «Амур» восстановил равновесие благодаря Голубеву, оформившему дубль. Основное и дополнительное время не выявили победителя, а в серии буллитов удача оказалась на стороне хабаровчан.