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«Амур» одолел «Адмирал» в дальневосточном дерби в Чехии

«Амур» одолел «Адмирал» в дальневосточном дерби в Чехии
Хоккей / КХЛ 0

«Адмирал» встречался с «Амуром» в предсезонном матче, который состоялся в Чехии на мемориале Збынека Кусы. Игра закончилась со счётом 4:3 Б в пользу «тигров».

Хабаровский клуб открыл счёт на 52-й секунде встречи стараниями Дениса Голубева, но подопечные Сергея Светлова забросили три шайбы ещё до сирены об окончании первого периода. Сначала точным броском отметился Мартин Бакош, затем отличился Кирилл Воронин, а третий гол на свой счёт записал Шон Лалонд. В концовке второго игрового отрезка Гинек Зогорна сократил разницу в счёте до минимума, а в третьем периоде «Амур» восстановил равновесие благодаря Голубеву, оформившему дубль. Основное и дополнительное время не выявили победителя, а в серии буллитов удача оказалась на стороне хабаровчан.

Мемориал Збынека Кусы
16 августа 2019, пятница. 16:00 МСК
Амур
Хабаровск
4 : 3
1:3, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0
Адмирал
Владивосток
1:0 – Голубев (Корягин, Коробов) – 00:52 (5x5), 1:1 – Бакош (Лалонд) – 10:15 (4x4), 1:2 – Воронин (Калашников) – 14:41 (5x5), 1:3 – Лалонд (Бакош, Воронин) – 16:15 (5x5), 2:3 – Зогорна (Зогорна) – 38:30 (5x5), 3:3 – Голубев (Горшков, Витасек) – 47:27 (5x5), 4:3 – Ушенин Владислав – 65:00 ( ПБ)
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