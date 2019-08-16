«Автомобилист» обменял права на вратаря Макарова в «Буран»

«Автомобилист» передал права на голкипера Андрея Макарова в воронежский «Буран» в обмен на денежную компенсацию, информирует официальный сайт клуба КХЛ.



Вратарь пополнил состав «Автомобилиста» прошлой осенью, провёл три матча, в которых отразил 42 броска. Он пропускал 3,92 шайбы в среднем за игру и отражал 87,5% бросков.



Уральский клуб забрал игрока с драфта отказов, куда его поместил «Нефтехимик». В сезоне-2018/19 26-летний Макаров провёл шесть матчей в составе «волков», отражая 89,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,64.



Ранее Макаров защищал цвета «Куньлунь Ред Стар». Всего в КХЛ провёл 55 матчей, одержав 20 побед. Голкипер пропускал 2,54 шайбы в среднем за игру и отражал 91,1% бросков.

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