Е. Свечников: безумно соскучился по хоккею, хочу завоевать место в «Детройте»

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников рассказал о ходе восстановления после серьёзной травмы. В октябре 2018 года россиянин перенёс операцию на крестообразной связке колена, из-за чего пропустил весь сезон.



«Вы даже не представляете, насколько я соскучился по хоккею. С нетерпением жду старта сезона. Мы проделали огромную работу в лагере, лето получилось весьма продуктивным. Было очень круто!



Процесс восстановления всё ещё продолжается. Я уже катаюсь на коньках, но нужно продолжать работать. Чувствую себя комфортно, хотя и устаю под конец тренировочного занятия. Впрочем, всё наладится. Конечно, я хочу завоевать место в составе «Детройта». Руководство ждёт чего-то от меня, но оно понимает, что в прошлом сезоне у меня была серьёзная травма. Впрочем, для меня это не имеет значения. Я хочу занять место в команде и показать свои сильные стороны», — цитирует Свечникова The Athletic.

Карьера Свечникова под угрозой. Самый невезучий русский в НХЛ порвал кресты Сезон для старшего Свечникова, похоже, закончен.