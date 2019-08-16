Кравец — об игре со СКА: во 2-м периоде стали обращать внимание на решения судей
Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец поделился мнением о контрольном матче со СКА (0:3) в Финляндии. Хет-триком в составе команды Алексея Кудашова отметился Виктор Тихонов.
«С нулём шайб сложно выиграть! Мы не использовали моменты, а соперник дважды наказал нас в большинстве. Первый и третий периоды в исполнении ребят были хорошими. Второй — хуже, стали обращать внимание на решения судей. Нужно показывать характер и стараться играть против таких команд, как СКА, ещё лучше. Есть над чем работать, будем готовиться к Кубку мэра. Позитив вижу в том, что ребята не сдавались, боролись до конца. В третьем периоде мы перебросали СКА», — приводит слова Кравеца официальный сайт подмосковного клуба.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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