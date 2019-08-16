Вудкрофт: Терещенко — игрок с позитивным влиянием на команду

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал заключение пробного контракта с нападающим Алексеем Терещенко.



«Хочу ещё раз подчеркнуть: нашей команде — при нынешней философии и нацеленности на воспитание молодых игроков — необходимы такие лидеры, опытные игроки, глядя на которых молодёжь будет расти. Слышал, что Терещенко — хоккеист с позитивным влиянием на команду, борец, победитель по духу. У него можно поучиться самоотдаче. Тем более позиция центрфорварда очень важна в современном хоккее», — цитирует Вудкрофта официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.

В минувшем сезоне Терещенко записал на свой счёт 6 заброшенных шайб и 10 результативных передач в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ за «зубров». Кроме того, ветеран заработал показатель полезности «+9» и 6 штрафных минут.