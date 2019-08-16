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ЦСКА уступил «Фрибур-Готтерон», не забросив ни одной шайбы

ЦСКА уступил «Фрибур-Готтерон», не забросив ни одной шайбы
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА провёл контрольный матч с «Фрибур-Готтерон», который состоялся в Швейцарии. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Швейцарский клуб открыл счёт в середине первого тайма стараниями Киллиана Мотте и сумел сохранить преимущество до конца матча. ЦСКА провёл игру без голкипера Ильи Сорокина, защитника Никиты Нестерова, а также форвардов Кирилла Капризова и Михаила Григоренко.

Ранее в Швейцарии «армейцы» сыграли с «Лозанной» (2:0) и «Женевой-Серветт» (9:3).

ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0. Столичные «армейцы» впервые в истории стали победителями турнира. В первом матче нового сезона московский клуб 1 сентября примет на своём льду хоккеистов «Авангарда».

Товарищеские матчи (клубы)
16 августа 2019, пятница. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
0 : 1
0:1, 0:0, 0:0
Фрибур-Готтерон
Фрибур
0:1 – Мотте (Штальдер, Фуррер) – 09:59 (5x5)
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