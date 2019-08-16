Кутюр: Торнтон будет дольше играть, чем ходить

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр высказался на тему будущего ветерана Джо Торнтона.



«Джо мог много раз уйти из «Сан-Хосе», ему предлагали больше денег, но он остался. Он хотел играть здесь, хотел помочь команде добиться успеха, помочь ей подписать игроков. Такое отношение идёт сверху вниз. Подписывая контракт, хоккеист говорит себе: «Если Джо Торнтон так поступает, то и я должен это сделать.



Все, кто знаком с Джамбо (прозвище Торнтона. — Прим. «Чемпионата»), думают, что он вернётся. Джо тренируется, ему 40 лет, но он в отличной форме. Не сомневаюсь, что он вернётся. Он будет играть, пока есть силы. Возможно, Торнтон будет дольше играть, чем ходить. Очень надеюсь на его возвращение, потому что он очень важен для команды, ребята его любят. И мы все знаем, какой он хоккеист», — приводит слова Кутюра официальный сайт НХЛ.

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