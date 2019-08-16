«Барыс» обыграл швейцарский клуб, забив два гола в меньшинстве

«Барыс» обыграл «Амбри-Пиотту» со счётом 4:1 в товарищеском матче, который состоялся в Швейцарии.



Подопечные Андрея Скабелки забросили две шайбы в первом игровом отрезке: Аркадий Шестаков отличился точным броском в формате «4 на 5», а Кирилл Панюков — в большинстве. Во втором периоде Ииро Пакаринен укрепил преимущество казахстанского клуба, а чуть позже Шестаков снова огорчил соперника, отличившись в меньшинстве. «Амбри-Пиотта» отыграл один год благодаря Брайану Флинну, который реализовал численное большинство. В третьем периоде команды не сумели порадовать болельщиков результативными бросками.



«Барыс» начнёт новый сезон в Континентальной хоккейной лиге 3 сентября домашним матчем с «Адмиралом».

Кого собрали на Востоке? Рейтинг легионеров КХЛ Продолжаем рассказывать о легионерских бригадах клубов КХЛ. На очереди Восточная конференция.