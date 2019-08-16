«Барыс» обыграл швейцарский клуб, забив два гола в меньшинстве
«Барыс» обыграл «Амбри-Пиотту» со счётом 4:1 в товарищеском матче, который состоялся в Швейцарии.
Подопечные Андрея Скабелки забросили две шайбы в первом игровом отрезке: Аркадий Шестаков отличился точным броском в формате «4 на 5», а Кирилл Панюков — в большинстве. Во втором периоде Ииро Пакаринен укрепил преимущество казахстанского клуба, а чуть позже Шестаков снова огорчил соперника, отличившись в меньшинстве. «Амбри-Пиотта» отыграл один год благодаря Брайану Флинну, который реализовал численное большинство. В третьем периоде команды не сумели порадовать болельщиков результативными бросками.
«Барыс» начнёт новый сезон в Континентальной хоккейной лиге 3 сентября домашним матчем с «Адмиралом».
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Товарищеские матчи (клубы)
16 августа 2019, пятница. 20:45 МСК
Барыс
Нур-Султан
4 : 1
2:0, 2:1, 0:0
Амбри-Пиотта
Амбри
1:0 – Шестаков (Петухов) – 10:57 (4x5), 2:0 – Панюков (Шестаков, Петухов) – 18:13 (5x4), 3:0 – Пакаринен (Диц) – 23:34 (5x5), 4:0 – Шестаков – 32:26 (4x5), 4:1 – Флинн (Цвергер, Фора) – 34:43 (5x4)
- 16 августа 2019
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