Давыдов: Шипачёв мягковат, капитаном «Динамо» должен быть зверь

Трёхкратный олимпийcкий чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о назначении Вадима Шипачёва капитаном московского «Динамо».
«На мой взгляд, всё логично. Шипачёв провёл неплохой дебютный сезон в „Динамо“, стал лучшим бомбардиром, в некоторых матчах вёл команду за собой. У тренерского штаба есть резон сделать ставку на этого центрфорварда.
Да, Шипачёв мягковат, это всем известно. Но сегодня в КХЛ много неидеальных игроков, на этом фоне Вадим, даже избегая силовой борьбы, всё равно выделяется. Тем не менее резервов у него ещё много — в плане как стабильности, так и лидерских качеств. Надеюсь, что он всё-таки выйдет на тот уровень игры, который показывал в СКА в тройке с Дадоновым и Панариным.
Капитан должен быть зверем, его голос раздевалка обязана слышать. Посмотрим, каким лидером он станет. Соглашусь с тем, что определенная перестройка Вадиму нужна, мягких капитанов не бывает. В сборной СССР мне всегда нравился Борис Майоров. Громкий, жёсткий, прямолинейный в поведении, говорил правду в глаза любому. Пожелаю Шипачёву стать таким же сильным капитаном, как Борис Майоров», — цитирует форварда Russia-Hockey.ru.
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