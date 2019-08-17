Кинкейд: постараюсь снять с Прайса часть нагрузки в «Монреале»

Голкипер клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Кейт Кинкейд рассказал, что постарается снять с основного голкипера Кэри Прайса часть игровой нагрузки.
«Я думаю, снять нагрузку с Кэри будет неплохо. Имея рядом Кэри, я просто постараюсь быть лучшим одноклубником. Хочется работать с ним, учиться у него и толкать друг друга вперёд.
Несколько лет за спиной Кори Шнайдера? Такой опыт помогает, особенно когда оказываешься в таком месте, как Монреаль, где высокое давление. Здесь нужно показывать хороший хоккей. Этим летом я готовлю себя аналогичным образом тому, как готовил два года назад. В прошлом году у меня был хороший старт, но затем дела разладились. Такое случается, но нужно учиться на ошибках. Вратари в НХЛ больше не играют по 70 с лишним матчей. Поэтому я сделаю всё, чтобы снять с Прайса часть нагрузки", — цитирует игрока официальный сайт лиги.
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