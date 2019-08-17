Бакош: не буду говорить о передачах Лалонда, это наш секрет

Нападающий «Адмирала» Мартин Бакош поделился впечатлениями от поражения в матче с «Амуром» (3:4 Б) на мемориале Збынека Кусы.
«Здорово, что мы начали использовать моменты, чем ближе к сезону, тем лучше. С каждым матчем мы чувствуем друг друга всё лучше и лучше. Мне всё равно, один матч могу я забить, другой Юнг или Вихарев. Мы все работали, просто забивал я, но в целом всё наше звено хорошо сыграло на турнире.
Лалонд? Да, он здорово отдаёт, но не буду об этом говорить, это наш секрет. У нас есть определённые договорённости, кто что делает. Правда, сегодня, у нас не получилось, то, что вышло в предыдущем матче, но уверен, что с каждой следующей встречей наша игра будет улучшаться. Мы разговариваем постоянно друг с другом, я вижу, что мы растём не только звеном, но и как команда.
Сегодня было много удалений, мы выстояли три на пять, но соперник в концовке второго периода сумел отыграть одну шайбу, это сыграло им в плюс, они завладели преимуществом. При этом концовка осталась за нами, мы могли забивать в овертайме. Уверен, что в сезоне такие игры мы будем забирать», — цитирует форварда официальный сайт клуба.
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