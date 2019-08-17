Угольников: с «Амуром» всегда дерби, будь это в России или в Чехии

Защитник «Адмирала» Александр Угольников подвёл итоги встречи с «Амуром» (3:4 Б) на мемориале Збынека Кусы.
«С «Амуром» всегда дерби, будь это в России или здесь, в Чехии. Они наш ближайший сосед, и не зря вокруг этих игр такой ажиотаж. Настраивались на победу, считаю, были близки к ней, немножечко не повезло нам. Не смогли забросить в большинстве, но играли хорошо! В итоге неудача. Много было игры в неравных составах, а она всегда выбивает из колеи, в целом, считаю, немного не повезло. Васю, опять же, потеряли. Сложно обсуждать судейство, но мы доигрывали в три крайних, и это тоже наложило отпечаток.
Лучший защитник? Конечно, получать индивидуальные призы всегда приятно, но командный результат приносит больше удовольствия.
Сейчас мы выходим на технический и тактический этап шлифовки командной игры, с каждым матчем должны прибавлять. До начала чемпионата еще есть немного времени, знаем, чему нужно уделить больше внимания. К сезону будем готовы на все сто», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
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