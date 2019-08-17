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Прайс: хочу, чтобы «Монреаль» продал все активы и пошёл ва-банк

Прайс: хочу, чтобы «Монреаль» продал все активы и пошёл ва-банк
Хоккей / НХЛ 0

Вратарь клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс поделился мнением о трансферной политике команды. Напомним, голкипер получает в год $ 10,5 млн.

«С эгоистической точки зрения, мне бы хотелось, чтобы мы продали все свои активы и пошли ва-банк. Но, конечно, мы не можем себе это позволить. Будущее необходимо планировать. Но, очевидно, мне бы хотелось на рынке свободных агентов увидеть работу, которая позволит нам побеждать. В конечном счете, я здесь именно за этим. Я не хочу ждать. Просто не хочу», — приводит слова голкипера официальный сайт НХЛ.

Прайс — победитель Олимпийских игр — 2014 и Кубка мира — 2016 в составе сборной Канады, а также обладатель большого количества индивидуальных наград НХЛ.

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