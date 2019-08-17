Терещенко перед Кубком Салея вспомнил игру с «Локомотивом»

Форвард минского «Динамо» Алексей Терещенко рассказал, с какими чувствами примет участие в Кубке Салея.



«10 лет прошло с этой игры… Руслана уже нет, но остается память — это самое главное. Мы живы, пока о нас помнят. Впервые сыграю на этом турнире, двоякие чувства. Из того полёта не вернулись мои друзья», — написал Терещенко в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «Инстаграме».



Самолёт ЯК-42, на борту которого находился основной состав хоккейного клуба «Локомотив», тренеры и экипаж, потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта Туношна. Следователи пришли к выводу, что причиной стала ошибка пилотов. Также виновным в ЧП признали заместителя директора компании «Як Сервис» Вадима Тимофеева. Суд над ним прошёл в 2015 году.

