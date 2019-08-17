Терещенко перед Кубком Салея вспомнил игру с «Локомотивом»

Форвард минского «Динамо» Алексей Терещенко рассказал, с какими чувствами примет участие в Кубке Салея.
«10 лет прошло с этой игры… Руслана уже нет, но остается память — это самое главное. Мы живы, пока о нас помнят. Впервые сыграю на этом турнире, двоякие чувства. Из того полёта не вернулись мои друзья», — написал Терещенко в своём «инстаграме».
Посмотреть фото можно в «Инстаграме».
Самолёт ЯК-42, на борту которого находился основной состав хоккейного клуба «Локомотив», тренеры и экипаж, потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта Туношна. Следователи пришли к выводу, что причиной стала ошибка пилотов. Также виновным в ЧП признали заместителя директора компании «Як Сервис» Вадима Тимофеева. Суд над ним прошёл в 2015 году.
- 17 августа 2019
-
11:04
-
10:59
-
10:36
-
10:30
-
09:55
-
09:35
-
09:15
-
08:49
-
08:33
-
08:17
- 16 августа 2019
-
23:51
-
23:32
-
22:58
-
22:50
-
22:34
-
21:51
-
21:25
-
20:53
-
20:33
-
20:13
-
19:55
-
19:33
-
19:06
-
18:58
-
18:48
-
18:14
-
17:57
-
17:25
-
17:00
-
16:48
-
16:28
-
16:22
-
16:12
-
15:48
-
15:32