Крикунов: потрясения каждый год — не очень хорошо, стабильного спонсора не было

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о составе команды.



«Сказал, что Шипачёв будет капитаном. Первый раз в жизни назначил сам, никогда раньше этим не занимался. Ассистентами будут Миронов и Афиногенов. В других командах у меня было голосование. Но, думаю, оно ничего бы не изменило. Может быть, с помощниками что-то бы поменялось, но вряд ли. Я ничего ему не говорю. Он уже был капитаном в сборной и знает, что это такое. Я в своих командах, где играл, всегда был капитаном. И мне никто не говорил, как себя нужно вести.



У нас толком состав не определился. Сейчас вот Полыгалов травмирован. Правда, уже вышел и начал кататься. Нам нужно хотя бы два приличных звена иметь, тогда будет полегче. Подтвердился ли диагноз Игумнова? Слава богу, нет. Тарасов в понедельник начнёт тренироваться. Второго сентября все предсезонные игры забудутся. Тогда надо будет начинать выигрывать. Никто не вспомнит, как ты играл летом.



Не очень хорошо для клуба все эти потрясения каждый год. Лучше, когда всё стабильно. Но у «Динамо» не было стабильного спонсора, как в том же Нижнекамске, где огромное мероприятие содержит клуб. Может быть, и нет успехов особых, но это другой вопрос. Зато всё стабильно.



Не могу представить, что через пять лет буду продолжать. Представить такого не могу, но без работы сидеть тяжело. Первые пару месяцев как раз всё хорошо. Поехал туда, потом поехал сюда. А вот когда начинается везде работа, тогда становится не по себе», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.