Даути — о Маклеллане: с ним «Сан-Хосе» играл в старом стиле

Защитник клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути поделился мнением о новом главном тренере клуба Тодде Маклеллане.



«У „Сан-Хосе“ под его руководством были очень хорошие составы, и нам было очень непросто играть против них. „Шаркс“ играли в старом стиле: жёстко, цепко, в тело, всегда шли на ворота. Возможно, это выглядело не очень красиво. Это не та команда, которая полагается на игру в большинстве или на что-то в этом роде. Но они очень хорошо действовали в равных составах, всегда страховали друг друга.



»Его тактика очень хорошо подходит нам. А ещё многие считают, что нам надо стать быстрее. С моей точки зрения, наш генеральный менеджер отлично поработал в это межсезонье на драфте. Мы смотрим в будущее с оптимизмом, и я считаю, что новый сезон сложится для нас лучше, чем прошлый", — цитирует Даути официальный сайт лиги.



«Он захотел остаться дома». Это не забастовка, но у Ковальчука всё плохо Россиянин решил переждать концовку ужасного сезона в Калифорнии.