Экс-игрок «Витязя» Гривик перешёл в «Лександ»

Шведский хоккейный клуб «Лександ» подписал контракт со словацким нападающим Мареком Гривиком, информирует Aftonbladet. 27-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.



В прошедшем сезоне форвард провёл 26 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, забросив восемь шайб и отдав семь результативных передач. В среднем за игру словак проводил на льду 19 минут 50 секунд, его показатель полезности – «0».



Гривик перебрался в «Витязь» летом 2018 года после девяти сезонов, проведённых за океаном. В сезоне-2017/18 игрок в основном выступал в АХЛ за «Стоктон Хит» – на его счету 32 игры и 30 (11+19) результативных баллов.



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