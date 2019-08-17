НХЛ может провести Кубок мира в 2021 году вместо Матча звёзд

Национальная хоккейная лига может провести Кубок мира в 2021 году вместо Матча звёзд, сообщил вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли. Вопрос находится в стадии разработки, многое будет зависеть от ситуации с коллективным соглашением между профсоюзом и лигой.



Осенью 2019 года лига и профсоюз должны принять решение, когда истечёт срок коллективного соглашения – в 2020 или 2022 году. Обе стороны будут иметь право выступить за досрочное прекращение его действия в 2020 году. Если они этого не сделают, текущее соглашение будет действовать на протяжении ещё двух лет. Если действие соглашения будет прекращено, это может привести к началу локаута осенью 2020 года.



Последний раз Кубок мира по хоккею проводился в 2016 году в Торонто. Победителем соревнований стала сборная Канады, обыгравшая в финале сборную Европы со счётом 2-0 в серии. Сборная России под руководством Олега Знарка завершила выступление на стадии полуфинала, проиграв хозяевам турнира со счётом 3:5.

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