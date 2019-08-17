Барбашёв: по поводу контракта сказать нечего, хочется большей роли

Российский нападающий Иван Барбашёв прокомментировал трудные переговоры с клубом Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» по поводу нового контракта.



«Нечего мне рассказать по поводу контракта. Сегодня презентация Кубка Стэнли. Давайте без этого вопроса. Конечно, мне хотелось бы большей роли. Не хочется застревать в четвёртом звене. Хочется второго звена. Надеюсь, в следующему году получится», — передаёт слова Барбашёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



23-летний Барбашёв является воспитанником московского «Динамо». В сезоне-2011/12 выступал в молодёжной команде бело-голубых — ХК МВД. После сезона в МХЛ Иван отправился с Северную Америку. В победном плей-офф на счету Барбашёва 6 (3+3) очков в 25 матчах. «Блюзмены» впервые в истории выиграли Кубок Стэнли.



В финале Кубка Стэнли «Сент-Луис» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4-3. Этот успех стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. В последний раз они пробивались в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги в сезоне-1969/70.

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