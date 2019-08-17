Агент Барбашёва: не думал, что с Иваном приеду в Москву с Кубком Стэнли
Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского нападающего Ивана Барбашёва, прокомментировал победу своего клиента в Кубке Стэнли.
«Честно сказать, в январе у нас был ужин в Детройте. Не очень хорошее время для команды было. И после ужина я даже встречался с генеральным менеджером «Блюз». Честно скажу, думал, что приеду в Москву с Кубком Стэнли с одним из своих клиентов, но не думал, что именно с Ваней в этом году.
А Ваня — настоящий профессионал. Он работает и живёт хоккеем. Очень за него рад. Надеюсь, приеду в Москву с Ваней ещё неоднократно в ближайшем будущем. Он молодой и перспективный игрок, выиграет ещё не один кубок», — передаёт слова Мильштейна корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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Его агенту сразу не поверили в «Сент-Луисе».
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