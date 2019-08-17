Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Салават» — «Трактор»: в составе челябинцев дебютирует Кэлоф

«Салават» — «Трактор»: в составе челябинцев дебютирует Кэлоф
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и челябинского «Трактора» на товарищеский матч, информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 17 августа, начало игры — в 14:30 мск.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Баранов;
Арзамасцев — Сергеев, Сошников — Бурмистров — Кугрышев;
Пашнин — Коледов, Майоров — Кадейкин — Хохряков;
Семёнов, Мухамадуллин, Солодухин — Картаев — Гиматов.

«Трактор»:

Демченко (Федотов);
Терещенко — Виртанен, Гика — Седлак — Томас;
Исаев — Бэйлен, Кручинин — Малыхин — Кэлоф;
Карпухин — Меньшиков, Глинкин — Карлин — Коньков;
Фатеев, Бородкин, Ясинский, Подкоторытов — Попов — Шолохов.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент