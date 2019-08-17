«Салават» — «Трактор»: в составе челябинцев дебютирует Кэлоф
Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и челябинского «Трактора» на товарищеский матч, информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 17 августа, начало игры — в 14:30 мск.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Баранов;
Арзамасцев — Сергеев, Сошников — Бурмистров — Кугрышев;
Пашнин — Коледов, Майоров — Кадейкин — Хохряков;
Семёнов, Мухамадуллин, Солодухин — Картаев — Гиматов.
«Трактор»:
Демченко (Федотов);
Терещенко — Виртанен, Гика — Седлак — Томас;
Исаев — Бэйлен, Кручинин — Малыхин — Кэлоф;
Карпухин — Меньшиков, Глинкин — Карлин — Коньков;
Фатеев, Бородкин, Ясинский, Подкоторытов — Попов — Шолохов.
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