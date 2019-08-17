«Салават» — «Трактор»: в составе челябинцев дебютирует Кэлоф

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и челябинского «Трактора» на товарищеский матч, информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 17 августа, начало игры — в 14:30 мск.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Баранов;

Арзамасцев — Сергеев, Сошников — Бурмистров — Кугрышев;

Пашнин — Коледов, Майоров — Кадейкин — Хохряков;

Семёнов, Мухамадуллин, Солодухин — Картаев — Гиматов.



«Трактор»:



Демченко (Федотов);

Терещенко — Виртанен, Гика — Седлак — Томас;

Исаев — Бэйлен, Кручинин — Малыхин — Кэлоф;

Карпухин — Меньшиков, Глинкин — Карлин — Коньков;

Фатеев, Бородкин, Ясинский, Подкоторытов — Попов — Шолохов.



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