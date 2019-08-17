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Опубликованы составы на матч «Нефтехимика» и «Ак Барса»

Опубликованы составы на матч «Нефтехимика» и «Ак Барса»
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы нижнекамского «Нефтехимика» и казанского «Ак Барса» на контрольную встречу, информируют команды в «Твиттере». Товарищеский матч состоится сегодня, 17 августа, начало — в 15:00 мск.

«Нефтехимик»:

Шарыченков (Озолин);
Брынцев — Шарипзянов, Авцин — Дм. Казионов — Шафигуллин;
Пайгин — Сергеев, Уайт — Митчелл — Порядин;
Атюшов — Волгин, Падакин — Рыбаков — Ден. Казионов;
Захарчук, Игнатович, Шиксатдаров — Куликов — Черников.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Мисбахов);
Викстранд — Ожиганов, Фрэттин — Кормье — Азеведу;
Хенкель — Сафонов, Глухов — Михеев — Лукоянов;
Абросимов — Лямкин, Фисенко — Э. Галимов — Петров;
Педан, Фазылзянов, Емец — Основин — А. Галимов.

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