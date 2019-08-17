Барбашев: пусть Овечкин попробует отобрать у меня Кубок Стэнли

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв прокомментировал поздравление с выигранным Кубком Стэнли от Александра Овечкина. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» закончил речь обещанием отобрать Кубок у Барбашёва.
«Приятно получить такие поздравления от Александра Овечкина, хотя сказал, что собирается отобрать у меня Кубок Стэнли в следующем сезоне. Пусть попробует! Думаю, у „Сент-Луиса“ хорошие шансы отстоять титул, команда осталась та же самая», — передаёт слова Барбашева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
В финале Кубка Стэнли «Сент-Луис» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4-3. Этот успех стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. В последний раз они пробивались в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги в сезоне-1969/70.
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