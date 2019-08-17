Барбашёв с Кубком Стэнли и балерины на ледовой арене. Фото презентации «Динамо»

17 августа в Москве на стадионе «ВТБ Арена» хоккейный клуб «Динамо» провёл презентацию состава на сезон-2019/20. Кроме того, в мероприятии принял участие 23-летний воспитанник «Динамо» Иван Барбашёв, который завоевал Кубок Стэнли в составе «Сент-Луис Блюз» в прошлом сезоне.
Барбашёв выступал в молодёжной команде бело-голубых — ХК МВД. После сезона в МХЛ Иван отправился с Северную Америку. В победном плей-офф на счету Барбашёва 6 (3+3) очков в 25 матчах. «Блюзмены» впервые в истории выиграли Кубок Стэнли.
В финале Кубка Стэнли «Сент-Луис» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4-3. В последний раз они пробивались в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги в сезоне-1969/70.
Лучшие кадры с презентации ХК «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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