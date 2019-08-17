«Баффало» показал золотистый свитер, в котором сыграет 13 матчей

Клуб Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» представил золотистый свитер, в котором игроки команды выйдут на 13 домашних матчей предстоящего сезона в НХЛ. Грядущий сезон станет для «клинков» юбилейным, 50-м в НХЛ.

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Белый свитер украшает знакомая эмблема «Баффало», выполненная в золотистом и тёмно-синем цветах. Пять полосок на локтях и внизу свитера символизируют пять десятилетий, проведенных командой в НХЛ. На вороте — нашивка, где изображены все логотипы, которыми пользовался «Баффало». В комплект такой формы также входят белые краги и темно-синие шорты. После нового сезона клуб больше не будет пользоваться темно-синим цветом. Основным оттенком в форме команды с сезона-2020/21 снова станет ярко-синий.