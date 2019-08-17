Васер: все команды Швейцарии хотят попробовать силы в игре с ЦСКА

Организатор турнира Hockeyades Томас Васер поделился впечатлениями от участия ЦСКА в предсезонном турнире.
«Турнир прошел, как всегда, замечательно. ЦСКА продемонстрировал великолепную игру и техничность. Несмотря на то что вчера третья игра завершилась не в их пользу, все остались довольны. Все команды нашей лиги хотят попробовать силы в игре с ЦСКА. Но у нас есть возможность провести только три матча с вами. Все признают, что это лучшая команда Европы, и это вызывает огромный интерес.
Очень много болельщиков посетило игры ЦСКА: примерно 2400 — игру с «Лозанной» и по 2000 — с «Женевой» и «Фрибургом». У нас очень маленькая арена, в течение сезона, когда играют местные команды, мы собираем по нескольку сотен человек. Посмотреть турнир приехали люди со всей Европы. Очень много русских болельщиков. В Ле Сантье уже привыкли к русской речи. Люди мне говорят: «О! Мы тут шли по улице и видели русских мальчишек. Метр девяносто и под центнер веса. Мы сфотографировались с ними", — цитирует функционера официальный сайт лиги.
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