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Барков: Каппо создан для НХЛ, буду наслаждаться его игрой

Барков: Каппо создан для НХЛ, буду наслаждаться его игрой
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков поделился мнением о перспективах новичка «Нью-Йорк Рейнджерс» Каапо Какко, выбранного под вторым номером последнего драфта Национальной хоккейной лиги.

«Каппо будто создан для игры в НХЛ. Он здорово держит шайбу и постоянно создаёт опасность у ворот соперников. Как я могу ему что-то советовать? Он преуспеет в НХЛ, тут нет никаких сомнений. Все его характеристики на нужном уровне. Я действительно не даю ему никаких подсказок, буду просто наслаждаться его игрой.

Лично для меня самым сложным в НХЛ был второй сезон. Тогда я уже знал, чего ожидать, но был недостаточно взрослым, чтобы легко перенести это», — приводит слова нападающего издание Iltalehti.

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