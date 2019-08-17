Барков: Каппо создан для НХЛ, буду наслаждаться его игрой
Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков поделился мнением о перспективах новичка «Нью-Йорк Рейнджерс» Каапо Какко, выбранного под вторым номером последнего драфта Национальной хоккейной лиги.
«Каппо будто создан для игры в НХЛ. Он здорово держит шайбу и постоянно создаёт опасность у ворот соперников. Как я могу ему что-то советовать? Он преуспеет в НХЛ, тут нет никаких сомнений. Все его характеристики на нужном уровне. Я действительно не даю ему никаких подсказок, буду просто наслаждаться его игрой.
Лично для меня самым сложным в НХЛ был второй сезон. Тогда я уже знал, чего ожидать, но был недостаточно взрослым, чтобы легко перенести это», — приводит слова нападающего издание Iltalehti.
Генменеджер «Нью-Джерси»: было очень сложно выбирать между Хьюзом и Какко
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