«Салават Юлаев» уступил «Трактору» в товарищеской встрече
Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке потерпел поражение в контрольном матче с челябинским «Трактором», встреча завершилась со счётом 0:1. Напомним, подопечные Николая Цулыгина недавно вернулись с Кубка президента Республики Казахстан, где выиграли один матч из четырёх. «Трактор» удачно сыграл на домашнем Кубке губернатора Челябинской области, завоевав по итогам турнира первое место.
Единственную шайбу в матче забросил на 38-й минуте нападающий «Трактора» Егор Фатеев. В середине встречи «Трактор» произвёл замену голкипера: Василия Демченко заменил Иван Федотов. В воротах уфимского коллектива все 60 минут отыграл вратарь Юха Метсола.
Товарищеские матчи (клубы)
17 августа 2019, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
0 : 1
0:0, 0:1, 0:0
Трактор
Челябинск
0:1 – Фатеев (Карлин, Коньков) – 37:34 (5x5)
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