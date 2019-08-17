«Салават Юлаев» уступил «Трактору» в товарищеской встрече

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке потерпел поражение в контрольном матче с челябинским «Трактором», встреча завершилась со счётом 0:1. Напомним, подопечные Николая Цулыгина недавно вернулись с Кубка президента Республики Казахстан, где выиграли один матч из четырёх. «Трактор» удачно сыграл на домашнем Кубке губернатора Челябинской области, завоевав по итогам турнира первое место.



Единственную шайбу в матче забросил на 38-й минуте нападающий «Трактора» Егор Фатеев. В середине встречи «Трактор» произвёл замену голкипера: Василия Демченко заменил Иван Федотов. В воротах уфимского коллектива все 60 минут отыграл вратарь Юха Метсола.

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