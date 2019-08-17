Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Саутгемптон» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Салават Юлаев» уступил «Трактору» в товарищеской встрече

«Салават Юлаев» уступил «Трактору» в товарищеской встрече
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке потерпел поражение в контрольном матче с челябинским «Трактором», встреча завершилась со счётом 0:1. Напомним, подопечные Николая Цулыгина недавно вернулись с Кубка президента Республики Казахстан, где выиграли один матч из четырёх. «Трактор» удачно сыграл на домашнем Кубке губернатора Челябинской области, завоевав по итогам турнира первое место.

Единственную шайбу в матче забросил на 38-й минуте нападающий «Трактора» Егор Фатеев. В середине встречи «Трактор» произвёл замену голкипера: Василия Демченко заменил Иван Федотов. В воротах уфимского коллектива все 60 минут отыграл вратарь Юха Метсола.

Товарищеские матчи (клубы)
17 августа 2019, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
0 : 1
0:0, 0:1, 0:0
Трактор
Челябинск
0:1 – Фатеев (Карлин, Коньков) – 37:34 (5x5)

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент