Вратарь минского «Динамо» Энрот написал на шлеме фамилию на русском языке

Голкипер минского «Динамо» Юнас Энрот представил новый шлем, в котором будет выступать в сезоне-2019/20. Фамилия голкипера написана на шлеме на русском языке.

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Вратарь выступал за «Динамо» на протяжении двух последних сезонов, однако в конце регулярного чемпионата сезона-2018/19 перешёл в шведский «Эребру». За «Эребру» он провёл 10 поединков, пропускал в среднем меньше двух шайб за игру (1,88) при проценте отраженных бросков 92,7. За минское «Динамо» Энрот провёл в Континентальной хоккейной лиге 104 матча, отражая в среднем 91,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,32.



Напомним, в прошедшем сезоне минское «Динамо» не сумело принять участие в розыгрыше Кубка Гагарина, заняв 11-е место в Западной конференции.