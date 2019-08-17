Голкипер юниорской сборной России Аскаров впервые сыграет за взрослую команду
Клуб Высшей хоккейной лиги «СКА-Нева» в официальном «твиттере» объявил состав на контрольный матч с питерским «Динамо». В воротах сыграет голкипер юниорской сборной России Ярослав Аскаров, для которого этот матч станет первым во взрослом хоккее. Ранее Ярослав играл только за юниорские и молодёжные команды.
«СКА-Нева»:
Аскаров (Лысенков)
Солянников – Валенцов, Огирчук – Курбатов – Петьков;
Глухов – Баринов, Володин – Кукштель – Конозов;
Калабушкин – Мироманов, Ибрагимов – Жук – Скворцов, Ар. Николаев;
Арефьев, Овечкин – Царюк – Михнин, Ожгихин, Яровинский
Аскаров в составе юниорской сборной стал победителем Кубка Гретцки/Глинки. В финале команда Сергея Голубовича сломила сопротивление Канады (3:2).
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