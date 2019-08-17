Азеведу — о пропущенных голах в концовках матчей: зато игры весёлые получаются

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведу, забросивший победную шайбу в предсезонном матче с «Нефтехимиком» (2:1 ОТ), рассказал о голах и подготовке команды в летний период.

«На вбрасывании я сказал Фрэттину, чтобы он активно пошёл на игрока, Мэтт так и сделал, а я потом засомневался – возможно, не стоило так делать. Потом увидел, что шайба идёт по борту, прочитал ситуацию, зная, что наши два игрока будут в центре. В атаке Викстранд сделал хорошую скидку назад, я закрыл глаза и щелкнул так сильно, как только мог.

Я никогда так много не забивал летом? Мне тоже так кажется. Не знаю, почему так происходит, может быть, система или парни, с которыми выхожу на лёд. Но забивать приятно, конечно.

На сколько готовы к сезону? Думаю, что 75-80 %. Мы почти готовы, нужно исправить какие-то мелкие детали вроде меньшинства. Пропущенные голы на последних минутах? Именно, это нужно исправлять. Зато игры весёлые получаются – с концовками в овертаймах!», — цитирует Азеведу официальный сайт казанского клуба.