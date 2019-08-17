Квартальнов: «Ак Барсу» надо доводить такие матчи до конца, играть солиднее

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы в контрольном матче с «Нефтехимиком» (2:1 ОТ) отметил, что матч получился тяжёлым, но такие встречи тоже нужны команде при подготовке к сезону.

«Победа всегда приятна. Жаль, конечно, что есть у нас такие моменты – мы и в последней игре турнира в Казахстане пропустили на последних секундах, здесь вели в счёте, три минуты оставалось. Нашей команде надо доводить такие матчи до конца, играть посолиднее, но пока так происходит. Всё-таки тяжеловатая игра была, не могу сказать, что мы были на хорошем коньке. Тяжёлый матч, но их тоже нужно играть – в сезоне подобного будет очень много.

Мы продолжали работать. Единственное – мы только вчера начали какие-то игровые упражнения, до этого у нас продолжалась рутинная работа. Наверное, нам надо было пораньше её закончить и делать больше игровых упражнений. Большинство, конечно, нужно было поиграть – это у нас не получилось сегодня. Сейчас будем больше игровые связи налаживать и делать больше игровых упражнений.

Мы оставили одну линию, я уже приблизительно знаю, кто не будет играть в следующем матче. Ничего страшного, там целая пятёрка играть не будет, потом ещё кто-то – мы поедем в пять звеньев, и кто-то пропустит игры. Пока смотрим и определяемся. Состав и в сезоне будет ротироваться – игр-то очень много», — цитирует Квартальнова официальный сайт казанского клуба.

