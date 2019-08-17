Болельщики «Салавата» почтили память погибшего фаната «Спартака» Бахыта

Болельщики «Салавата Юлаева» почтили память погибшего фаната «Спартака» Алексея Васюка. На трибунах «Уфы-Арены» на контрольном матче «Салавата» с «Трактором» (0:1) был вывешен плакат: «Уфа скорбит, Лёша Бахыт».

Видео можно посмотреть в «твиттере» хоккейного «Спартака».

Бахыт, как звали фаната друзья, много лет путешествовал за красно-белыми и посетил более 500 гостевых матчей спартаковских команд в разных видах спорта. 12 августа, возвращаясь домой после выездной встречи 5-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (3:1), Васюк попал в автомобильную аварию около Ростова-на-Дону и получил травмы, от которых позднее скончался.

Единственную шайбу в матче забросил на 38-й минуте нападающий «Трактора» Егор Фатеев. В середине встречи «Трактор» произвёл замену голкипера: Василия Демченко заменил Иван Федотов. В воротах уфимского коллектива все 60 минут отыграл вратарь Юха Метсола.