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«Сочи» победил «Спарту», выиграв пятый матч подряд в межсезонье

«Сочи» победил «Спарту», выиграв пятый матч подряд в межсезонье
Хоккей / КХЛ 0

ХК «Сочи» одержал победу в контрольном матче со «Спартой», который состоялся в Чехии. Матч завершился со счётом 4:2 в пользу команды Сергея Зубова.

Ключевым отрезком стал первый период, выигранный «Сочи» со счётом 3:0. Отличились Дмитрий Архипов, Илья Назаревич и Дмитрий Лугин. Во втором периоде заброшенной шайбой отметился Денис Александров. В начале третьего периода Ян Керн и Лукаш Роусек вернули интригу в матч. На последней минуте Роберт Ржичка сократил разрыв до минимума, однако на большее чехов уже не хватило.

Товарищеские матчи (клубы)
17 августа 2019, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
4 : 3
3:0, 1:0, 0:3
Спарта
Прага
1:0 – Архипов – 06:36 (5x4), 2:0 – Назаревич (Точицкий) – 12:52 (5x5), 3:0 – Лугин (Погоришный) – 15:46 (5x5), 4:0 – Александров – 39:54 (5x5), 4:1 – Керн (Дворжачек, Дочекал) – 42:19 (5x5), 4:2 – Роусек – 43:19 (5x5), 4:3 – Ржичка – 59:11 (5x4)

Для «леопардов» эта победа стала пятой подряд в ходе межсезонья. Южане выиграли домашний турнир Sochi Hockey Open, одержав четыре победы в четырёх матчах. Последовательно были обыграны рижское «Динамо», СКА, олимпийская сборная России и «Авангард».

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