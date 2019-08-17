«Сочи» победил «Спарту», выиграв пятый матч подряд в межсезонье

ХК «Сочи» одержал победу в контрольном матче со «Спартой», который состоялся в Чехии. Матч завершился со счётом 4:2 в пользу команды Сергея Зубова.

Ключевым отрезком стал первый период, выигранный «Сочи» со счётом 3:0. Отличились Дмитрий Архипов, Илья Назаревич и Дмитрий Лугин. Во втором периоде заброшенной шайбой отметился Денис Александров. В начале третьего периода Ян Керн и Лукаш Роусек вернули интригу в матч. На последней минуте Роберт Ржичка сократил разрыв до минимума, однако на большее чехов уже не хватило.

Для «леопардов» эта победа стала пятой подряд в ходе межсезонья. Южане выиграли домашний турнир Sochi Hockey Open, одержав четыре победы в четырёх матчах. Последовательно были обыграны рижское «Динамо», СКА, олимпийская сборная России и «Авангард».