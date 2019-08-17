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Лукоянов: силовые приёмы — мой хлеб, моя работа, от меня ждут агрессивной игры

Лукоянов: силовые приёмы — мой хлеб, моя работа, от меня ждут агрессивной игры
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов подвёл итог контрольного матча с «Нефтехимиком» (2:1 ОТ).

«Очередная товарищеская игра, мы готовились к ней, приехали в четыре звена, пробовали и совершенствовали свой новый хоккей. Где-то что-то получалось, мы играли по заданию — моментами было неплохо, но есть еще над чем работать. После этой игры будем смотреть, что получается, что нет, все вместе — и тренеры, и игроки — мы идем к своему сезонному хоккею, к тому, как мы в сезоне будем играть. Есть некоторые моменты новые, приходится перестраиваться.

Почему игра должна быть простая? Там тоже люди готовятся к сезону, тоже есть свои задачи. Мало голов было, где-то нужно было попроще сыграть. Летний хоккей такой, что не совсем все получается. Думаю, от игры к игре будем приходить в то состояние, которое от нас ждут.

В принципе, силовые приёмы — мой хлеб, моя работа, от меня ждут агрессивной игры. Сезон не за горами, если в первые контрольные матчи обращаешь больше внимания на понятие и понимание игры, играешь без силовых, то сейчас уже требуют и в стыки, и в борьбу. Без этого хоккей некрасивый», — цитирует Лукоянова пресс-служба клуба.

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