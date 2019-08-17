Сакик — о переговорах с Рантаненом: обе стороны начинают ощущать давление

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик надеется подписать новый контракт с Микко Рантаненом до открытия в сентябре тренировочного лагеря.

«Мы не так часто общались после драфта НХЛ 2019 года, но сборы уже не за горами, и обе стороны начинают ощущать определённое давление. Мы очень хотим снова видеть Микко в составе и твёрдо верим, что он вернется к нам», — цитирует Сакика официальный сайт НХЛ.

В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 22-летний Рантанен набрал 87 (31+56) очков в 74 играх регулярного чемпионата при показателе полезности "+13" и 54 минутах штрафного времени. Финский форвард проводил на площадке около 21 минуты за игру. В 12 матчах плей-офф на его счету 14 (6+8) баллов.