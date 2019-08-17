Фисенко: посмотрим, как «Ак Барс» будет забивать в сезоне

Форвард «Ак Барса» Михаил Фисенко, забросивший первую шайбу в составе команды в предсезонном матче c «Нефтехимиком» (2:1 ОТ), рассказал о победе.
«Здорово перехватили шайбу в средней зоне, получилась контратака два в один, Кирилл Петров здорово отдал. Все команды в разном состоянии, каждый готовится по-своему. Предсезонка всё-таки, это будет сказываться на играх команд. Посмотрим, как будем забивать в сезоне, не думаю, что сейчас можно какие-то выводы делать.
Ни одна игра не похожа на другую, они все по-разному складываются. Соперник перестроился, сыграл по-другому. К тому же они выступали дома, при своих трибунах. Они играли и побыстрее, и с большим желанием. Мы планово готовимся к первому матчу чемпионата», — цитирует Фисенко официальный сайт казанского клуба.
- 17 августа 2019
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