Рыбаков: «три на три» играть тяжелее, чем «пять на пять»

Нападающий «Нефтехимика» Александр Рыбаков прокомментировал поражение в контрольном матче с «Ак Барсом» (1:2 ОТ).

«Это предсезонный матч, но всё же «Ак Барс» – это принципиальный соперник, поэтому все старались сегодня. Каждая команда свои уже какие-то наигранные звенья хотела показать. Конечно, никто не хотел проигрывать, все играли до ошибки соперника. Но мы ошиблись и пропустили первыми. Потом нам удалось забить. В овертайме тоже чуть-чуть не повезло.

Мы играли в свою игру и тоже хотели забить, просто, говорю же, первыми ошиблись. Но мы не опустили руки, продолжили играть и всё-таки сделали то, что сделали. Что случилось в овертайме? Да ничего, просто перехватили неудачно, отрезались, и они реализовали момент. Не могу сказать, что это какие-то сумасшедшие ошибки, но «три на три», вы же понимаете, играть тяжелее, чем «пять на пять».

Каждый хочет побеждать – и тренер, и команда, но сегодня не получилось. Надеемся, сегодняшняя игра прибавит нам уверенности. Будем стараться дальше идти вперед и делать все, чтобы начать побеждать», — цитирует Рыбакова официальный сайт нижнекамского клуба.